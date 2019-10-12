شكرا لقرائتكم ميتشو يلجأ لهذا الحل قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص ميتشو على إعادة مشاهدة مواجهة المارد الأحمر فى السوبر والتى انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3/2 من أجل تصحيح الأخطاء والوقوف على نقاط القوة التى اعتمد عليها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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