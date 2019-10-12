شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: من الصعب العودة للزمالك في الوقت الحالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد أحمد رمزي نجم الزمالك السابق، عودته للعمل في القلعة البيضاء مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

قال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك في دمي ولم أتخيل نفسي بعيدًا عنه في العمل الرياضي، لكن حتى أعود للنادي لابد أن تكون هناك استقلالية تامة لفريق الكرة، لدي أسلوب عمل خاص، وأرى أن تحقيقه سيكون صعبًا في الوقت الحالي".

وواصل: "عندما أتحدث فأنا أخاطب نصف مصر وهم جمهور الزمالك، وأرفض أن أخونهم بالموافقة على العمل في ظروف لا تناسبني".