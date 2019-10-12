شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: من الصعب العودة للزمالك في الوقت الحالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وواصل: "عندما أتحدث فأنا أخاطب نصف مصر وهم جمهور الزمالك، وأرفض أن أخونهم بالموافقة على العمل في ظروف لا تناسبني".
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