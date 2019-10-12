شكرا لقرائتكم أحمد رمزي يحذر من شئ مدمر لفريق الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال رمزي خلال تصريحات تلفزيونية: "هناك لاعبين بشعر إنها لا تريد اللعب بالزمالك وتريد الرحيل، وهذا تأثيره مدمر لفريق الكرة". Advertisements وأكمل: "داخليا كنت متوقع خسارة الزمالك للقب الدوري بسبب هذا الموضوع، أرجو من مسئولي الفريق إذا أراد لاعب الرحيل أو الاحتراف أن يعرضه للبيع، وهذه الأزمة ليست كهربا فقط". ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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