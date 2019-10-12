شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبد اللطيف يعتذر لمرتضى منصور بعد إشادته بالخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق لمرتضى منصور رئيس النادى بعد إشادته بمحمود الخطيب رئيس الأهلى فى أحد الحلقات التلفزيونية فى برنامج الزمالك. أضاف عبد اللطيف فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" : بعتذر للمستشار مرتضى لما اتكلمت عن رئيس الأهلي، مش هتكلم كويس عن الناس اللي مبيتكلموش كويس عن رئيس نادينا". كان وليد عبد اللطيف تحدث عن محمود الخطيب ووصفه بالقيمة الفنية.

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