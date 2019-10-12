شكرا لقرائتكم محمود سلمي لاعب الأهلى ينتقل للدوري الفلسطيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر قيده رسميا في فترة الانتقالات الشتوية مع بداية يناير المقبل حتى يتسنى له اللعب مع الفريق في مرحلة الإياب بالدوري الممتاز.
وبدأ سلمي مسيرته الكروية في صفوف الوفاق، ثم انتقل إلى اتحاد الشجاعية، حيث لمع نجمه، ثم وقع عقدا مع الأهلي المصري العام الماضي.
لكن إلغاء بطولة الشباب في مصر لمواليد 1997، دفعه لمغادرة القلعة الحمراء.
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