شكرا لقرائتكم محمود سلمي لاعب الأهلى ينتقل للدوري الفلسطيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولى نادي الصداقة الفلسطيني ،اليوم الجمعة على ضم لاعب الأهلي محمود سلمي بعقد يمتد حتي نهاية الموسم الحالي ووقع اللاعب الفلسطيني "22 عاما" على عقد الانتقال للصداقة في مقر النادي بحضور والده وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن المقرر قيده رسميا في فترة الانتقالات الشتوية مع بداية يناير المقبل حتى يتسنى له اللعب مع الفريق في مرحلة الإياب بالدوري الممتاز.

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وبدأ سلمي مسيرته الكروية في صفوف الوفاق، ثم انتقل إلى اتحاد الشجاعية، حيث لمع نجمه، ثم وقع عقدا مع الأهلي المصري العام الماضي.

لكن إلغاء بطولة الشباب في مصر لمواليد 1997، دفعه لمغادرة القلعة الحمراء.