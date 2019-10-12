شكرا لقرائتكم فايلر يرفض الدفع بثنائي الأهلي في مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك سعد سمير ومحمد محمود فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد التماثل للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرضها الثنائى فقد تعرض سعد لإصابة فى الركبة فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.
ورغ أن الثنائي شارك في التدريبات الأخيرة وأن فايلر ينوي الدفع بهما في ودية الإعلاميين الأثنين المقبل إلا أنه من الصعب جداً مشاركة أحدهما في مباراة القمة المرتقبة.
ويرى المدرب السويسري أنه ليس من المنطقي أن يعود سعد ومحمد محمود من فترة غياب طويلة عن الملاعب للاصابة ويُشارك في مباراة قوية كالقمة التى تحتاج لاعبين جاهزين تماماً ولديهم حساسية المباريات.
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