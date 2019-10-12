شكرا لقرائتكم أحمد رمزي عن مصير ميتشو مع الزمالك: أرفض التغيير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، مبدأ التغيير في الجهاز الفني الحالي للقلعة البيضاء بقيادة الصربي ميتشو.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "أنا من أنصار عدم التغيير، يجب تقييم المدرب بعد موسم كامل، ميتشو لو خسر الكأس ثم خسر المباريات التالية لكان يجب صدور قرار لكن في الوقت الحالي الأنسب هو استمراره في رأيي".

وتابع: "لابد أن يستمر ميتشو حتى لو خسر من الأهلي، إذا وضعته الإدارة تحت ضغط أنه سيرحل حال خسارته سيكون خطأ كبيرًا، الأفضل إعلان بقاءه مع الفريق لنهاية الموسم".

وواصل: "اللاعب إذا شعر أن المدرب سيرحل، سيتأثر الفريق بالسلب، يجب توفير استقلالية كاملة لفريق الكرة، وعندما يجتمع مسئولي النادي بالجهاز الفني يكون لمعرفة احتياجاته فقط، والاستثناء في ذلك يكون في أمور طفيفة جدا".