شكرا لقرائتكم هاسي: المنتخب السعودي يعاني هجومياً.. وغياب المولد مؤثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأي بيسنيك هاسي، مدرب نادي الرائد، أن الأخضر يشبه المنتخبات الأوروبية من ناحية "التكنيك"، لافتا إلى أن المنتخب السعودي يعاني في الناحية الهجومية بسبب محدودية الاختيارات بالإضافة إلى غياب فهد المولد.

وقال المدرب الألباني لـ "قناة العربية" : يتمتع المنتخب السعودي بامكانيات فنية وبدنية أكثر من التي أظهرها في مباراته أمام منتخب سنغافورة، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بأهداف .

وأضاف: إذا ما أردنا مقارنة مستوى الأخضر بالمنتخبات الأوروبية، فهو لا يختلف عنهم من ناحية التكنيك، والفريق السعودي يتمتع بمهارات فنية عالية ولكن ما يحدث الفارق هو العمل بشكل أكثر في أوروبا.

وأكد هاسي على أن المنتخب السعودي يعاني على المستوى الهجومي، موضحا: هنالك بعض نقاط يجب تحسينها خاصة في خط الهجوم، وهذا عائد إلى محدودية الاختيارات أمام المدرب إضافة إلى غياب بعض اللاعبين مثل فهد المولد بداعي الإيقاف، عدم تواجد مثل هذا اللاعب بلا شك يحدث فرقا نظرا لسرعته ومهارته العالية.

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وواصل: ما ينقص المجموعة الحالية من أجل تطوير مستواهم، هو لعب مباريات دولية قوية أكثر مع فرق ذات مستوى عال.

وحول مطالبة رينار بمشاركة اللاعبين المحليين في الدوري، ذكر: اتفهم تماما دعوة المدرب الفرنسي رينار الأندية السعودية لاشراك لاعبي المنتخب الأول في مباريات الدوري بشكل أكبر، وخاصة الشباب منهم نظرا لقلة الفرص المتاحة لهم بوجود اللاعبين الأجانب المحترفين ولو كنت في مكانه لفعلت ذات الأمر.

وأكمل: كمدرب لايعنينا أن كان اللاعب سعوديا أم أجنبيا، ما يهمنا هو المهارات والقدرات الفنية على أرض الملعب، بالنسبة لي فإنه في فريقي في فترة من الفترات، كان اللاعبون الأجانب يجلسون على دكة البدلاء، والمحليون يلعبون لأنهم الأفضل، ومن أجل أن يكسب اللاعب مقعدا أساسيا عليه أن يجتهد ويعمل ليرفع مستواه.

وطلب مدرب الرائد من رينار التأقلم مع الأجواء الكروية الموجودة في الدوري، لافتا إلى مدرب الأخضر بحاجة للمزيد من الوقت من أجل التأقلم.