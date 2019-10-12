تونس تبحث عن أول فوز على الكاميرون منذ ربع قرن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يشهد ملعب رادس ،يوم السبت، المباراة الثالثة للمدرب منذر الكبير مع منتخب تونس عندما يواجه نسور قرطاج الضيف منتخب الكاميرون. وشهدت قائمة الكبير للمباراة عودة أيمن عبد النور إلى جانب استدعاء آدم باللامين "18 عاما" فيما يغيب وهبي الخزري نظرا لحاجته لنيل راحة لكثرة مشاركاته في آخر عامين مع المنتخب وناديه سانت اتيان الفرنسي. ويواجه منتخب تونس في هذه المباراة مهمة صعبة خاصة وأن الفريق لم يعرف طعم الانتصار على هذا المنتخب العنيد منذ 25 سنة مضت، وآخر لقاء بين الفريقين في 2017 فازت به الكاميرون بهدف دون رد. وتأتي المباراة ضمن تحضيرات تونس لتصفيات كأس إفريقيا، ويسعى المنتخب التونسي لتحقيق فوز تاريخي على الكاميرون.

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