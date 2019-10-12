شكرا لقرائتكم لأول مرة منذ 100 عام.. إيطاليا تظهر باللون الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كانت المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، في عدم التأهل إلى كأس العالم ، منذ 1958، حيث لم تتمكن التواجد في مونديال روسيا 2018، ومن بعدها عاشت الكرة الإيطالية في دوامة من القلق قبل نهاية مرحلة المدرب فنتورا.

والصدمة الكبيرة بالغياب عن روسيا قادت إلى جملة من الاعتزالات الدولية جيل مونديال 2006 الذي رفع الكأس في برلين ، من الحارس المخضرم جونلوجي بوفون الى دي روسي وأندريا بارزالي.

وبدأت في منتصف مايو من 2018 مرحلة جديدة بتعاقد الاتحاد الإيطالي مع المدرب روبرتو مانشيني، مدرب مانشستر سيتي السابق، والذي نجح في اخراج أبناء جلدته من كبوتهم، ففي أولى مبارياته تمكن من الفوز وديا على المنتخب السعودي بهدفين لهدف.

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وقاد مانشيني الطليان في 14 مواجهة، فاز في تسع منها، وخسر في اثنتين فقط، فيما تعادل مع المنتخبات المنافسة ثلاث مرات.

وتحت قيادته لم يخسر المنتخب الإيطالي أي مبارة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، حيث انتصر على فنلندا وليشتشتاين والبوسنة والهرسك وأرمينيا وأخيرا اليونان في أثينا ذهابا بثلاثة أهداف نظيفة، ويتجدد يوم السبت موعد الفريقين إيابا في روما، والفوز على اليونان سيضمن للطليان التأهل إلى كأس أوروبا التي لم يحرزوا لقبها منذ عام 1968، أي عندما كان مانشيني طفلا في عامه الرابع.

ووتسلح إيطاليا تتسلح برقم تاريخي، وهو أنهم لم لم يخسروا أمام اليونان منذ سبعة وأربعين عاما.

وقرر "الأتزوري" استبدال قميصه الشهير بعد أكثر من مئة عام إلى اللون الأخضر، وكانت إيطاليا ارتدت هذا اللون مرة واحدة فقط طوال تاريخها، خلال الفوز بهدفين لهدف على منتخب الأرجنتين عام 1954، وقبل المباراة زار لاعبو الفريق الإيطالي أحد مستشفيات الأطفال في العاصمة روما وقدموا عدة الآف من التذاكر للأطفال وعائلاتهم للحضور إلى مباراتهم أمام اليونان.