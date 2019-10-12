شكرا لقرائتكم خبر عن 500 دراج في تحدي سبينس دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 500 دراج في الجولة التحضيرية الثانية لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات، التي أقيمت لمسافة 65 كم على مضمار القدرة.

وأبدى العديد من الدراجين المشاركين في الحدث سعادتهم بخوض جولات التحدي التحضيرية بمسافاتها المتصاعدة التي تتيح لهم فرصة اختبار مستوى لياقتهم وتقييم تقدمهم استعداداً للمشاركة في التحدي الرئيس لمسافة 100 كم.

وقال محمد الظاهري، مدير تطوير العلامة التجارية في شركة سكودا بدولة الإمارات:نعتز بجميع الدراجين الذين شاركوا في الحدث، ونحرص دوماً على دعم رياضة ركوب الدراجات المتأصلة فينا منذ 120 عاماً.

واستمتع المشاركون وعائلاتهم والجمهور الذي حضر لمتابعة الحدث بأجواء رائعة.

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