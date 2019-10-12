شكرا لقرائتكم خبر عن «السُّنقُر» جاهز للموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صورتين لسموه على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهو يحمل الصقر «السُّنْقُرُ» أو «الشَّاهِينُ البَحْرِيُّ»، وهو أضخم أنواع الصقور، وعلق على الصورتين بسؤال: «جاهزين للموسم؟».

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