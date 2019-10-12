العنبري: حظوظنا قائمة في دور الثمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

اعتبر المدرب عبدالعزيز العنبري مباراة الشارقة مع ضيفه الوصل اليوم بأنها مباراة مهمة ل «الملك» رغم خسارته مباراتين في كأس الخليج العربي، ولكن فوزه على عجمان في الجولة الثالثة أرجعه إلى المنافسة.

وقال العنبري: نظام البطولة بصعود 4 فرق إلى دور الثمانية يجعل فرصتنا قائمة في التأهل.

ويفتقد الشارقة جهود الرباعي الأجنبي واللاعبين المواطنين مع الأبيض، إضافة إلى سيف راشد للإصابة، لكن العنبري شدد على ثقته في المجموعة المتواجدة مع الفريق، متوقعاً أن تقدم الكثير في المباراة.

وأكد العنبري: «لمبارياتنا مع الوصل حسابات مختلفة، والفرق التي لديها تاريخ مثل الوصل دائماً تكون صعبة وقادرة على العودة بقوة في أي وقت، والوصل لديه فرصة المنافسة، وأغلب مواطنيه وأجانبه سيلعبون معه، لكني متفائل بمقدرة لاعبي الشارقة على تقديم مباراة جيدة».

من جهته، أكد مدافع الشارقة حمد جاسم جاهزية فريقه، وعبر عن ارتياحه للروح المعنوية للاعبين في التدريبات، كما شدد على رغبة فريقه في الخروج بنقاط المباراة كاملة.

وقال حمد: رغم خسارتنا مباراتين في البطولة، لكننا ما زلنا في المنافسة، ولدينا فرصة للصعود، ونحن نحترم الوصل كفريق قوي ومنظم، ونعمل مع الجهازين الفني والإداري لنكون عند حسن الظن.

وعن مواجهتهم لزميلهم السابق ويلتون سواريز، قال: ويلتون لاعب كبير ومميز نعرفه جيداً ويعرفنا، وانتقاله للوصل أمر طبيعي في كرة القدم وفي عالم الاحتراف.