شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يحقق فوزه الأول مع رينارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
اعتبر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي فوز الأخضر على ضيفه السنغافوري 3-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة ضمن التصفيات المزدوجة بالأمر الإيجابي، وقال: قدمنا مباراة جيدة وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر لكننا لم نفعل رغم الفرص السهلة التي ضاعت أمام المرمى السنغافوري.
وأكد رينارد الذي احتفل بفوزه الأول مع السعودية بعد تعادل مع اليمن أنه بنى خطته على عدم استقبال أهداف بدليل المحافظة على تمركز اللاعبين رغم السيطرة والعمليات الهجومية المتتابعة.
وكان الأخضر قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف من عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 28، وأهدر عبدالله الحمدان ركلة جزاء قبل نهاية الشوط بدقيقتين، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني، وهو الأول له مع المنتخب، وعاد عسيري ليسجل الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 68.
وتغادر بعثة الأخضر غداً الأحد إلى فلسطين للقاء «الفدائي» الثلاثاء المقبل في رام الله.
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