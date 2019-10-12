بلجيكا أول المتأهلين إلى نهائيات «يورو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح المنتخب البلجيكي أول المتأهلين إلى نهائيات «يورو 2020» في كرة القدم، بفوزه الكاسح على ضيفه منتخب سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة في المجموعة التاسعة، بينما انتزعت هولندا بفوز قاتل على إيرلندا الشمالية، صدارة المجموعة الثالثة.

وعززت بلجيكا صدارتها للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 21 نقطة من سبع مباريات، وبفارق 11 نقطة عن قبرص الثالثة، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية التصفيات. وسجل أهداف بلجيكا، لوكاكو «هدفين»، وناصر الشاذلي، كريستيان بولي (خطأ في مرمى فريقه)، وتوبي ألدرفيرلد، ويوري تيلمانز، وكريستيان بنتيكي وياري فيرشايرن وثيموتي كاستان.

وقلب منتخب هولندا تأخره صفر-1 أمام ضيفه الإيرلندي الشمالي إلى فوز 3-1 في الوقت القاتل في روتردام ضمن المجموعة الثالثة.

وقاد ممفيس ديباي ولوك دي يونج منتخب بلادهما للفوز، بتسجيل الأول هدفين (80 و90+4) والثاني هدف التقدم في الدقيقة 90+1، بعدما كان البديل جوش ماجينيس افتتح التسجيل لإيرلندا الشمالية (75).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، أمام ألمانيا الثانية بفارق المواجهات المباشرة (خمس مباريات لكل منهما)، وإيرلندا الشمالية الثالثة بالرصيد نفسه، ولكن من ست مباريات.