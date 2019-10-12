أروابارينا: صدارتنا لا تعني التهاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراته مع الظفرة، مشيراً إلى أنها ستكون فرصة لعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة كأساسيين وإثبات وجودهم من أجل تثبيت أقدامهم مع الفريق، على خلفية الغيابات في صفوف الفريق للاعبين الدوليين الملتحقين بالمنتخبين الأول والأولمبي المقبلين على استحقاقات مهمة.

وأضاف: «نحرص على أداء كل المباريات بنفس الجدية، ونسعى لتحقيق الفوز في كل مواجهة، وعلى الرغم من وجود فريقنا في الصدارة برصيد سبع نقاط، فإننا نواصل العمل ونجتهد لحصد مزيد من النقاط».

وتابع: «أهمية المباراة تتمثل في كونها ستتيح الفرصة للاعبين الشباب، واللاعبين الذين لا يشاركون بصورة مستمرة مع الفريق، وأتمنى أن يستفيدوا جميعاً من هذه الفرصة ويُثبتوا وجودهم ل«اللعب كأساسيين» في المستقبل».

من جهته، قال اللاعب مروان فهد: «شباب الأهلي فريق كبير قادر على المنافسة في كل البطولات، وأشكر المدرب على الثقة التي منحني إياها، وسأسعى إلى تقديم كل ما بوسعي من أجل إثبات جدارتي باللعب مع الفريق الأول، وهو الطموح الذي يراودني دائماً».

ويغيب عن شباب الأهلي العناصر المنضمة إلى المنتخبين الأول والأولمبي، إضافة إلى عبدالعزيز الكعبي ومحمد جمعة بعد إيقافهما من لجنة الانضباط، وماجد حسن ووليد حسين بداعي الإصابة، ومانع محمد ومحمد سبيل وعبدالعزيز صنقور الذين يتأهبون للعودة.