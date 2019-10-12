منتخبنا يصنع أكبر انتصار ويطير إلى تايلاند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

كشر منتخب الإمارات الوطني عن أنيابه الهجومية، ودك مرمى منتخب إندونيسيا بخماسية نظيفة؛ ليحقق الفوز الأكبر في المجموعة السابعة، التي اعتلى صدارتها، ضمن التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات «كأس العالم 2022» و«كأس آسيا 2023»، عن جدارة واستحقاق؛ بعد الوصول إلى النقطة السادسة.

سيكون تاريخ العاشر من أكتوبر/‏‏تشرين الأول محفوراً في ذاكرة منتخبنا والمهاجم علي مبخوت، الذي نجح في تسجيل «هاتريك» في المرمى الإندونيسي؛ ليرفع غلته في هذه التصفيات إلى خمسة أهداف؛ بعدما كان قد سجل ثنائية في مرمى ماليزيا، كما نجح في تحطيم الرقم السابق للهداف التاريخي لمنتخبنا عدنان الطلياني برصيد 53 هدفاً.

وكان مبخوت قد فجر مفاجأة بعد المباراة، حين قال: إنه لم يكن يعلم الفوارق في الأرقام التهديفية بينه وبين عدنان الطلياني، مشيراً إلى أن ما تحقق هو فضل من الله عز وجل ؛ لكن على المستوى الشخصي، لم يكن تركيزه على تحطيم الرقم التاريخي.

ووصف مبخوت كرة القدم بأنها للمتعة فقط، ولا تعد شيئاً مهماً في الحياة؛ بل إن هناك ما هو أهم منها، مؤكداً أن الدفاع عن ألوان المنتخب شرف لكل لاعب.

وكان الأبيض بأمس الحاجة إلى الفوز الثمين، الذي يعزز من ثقته قبل توجهه عقب اللقاء مباشرة إلى بانكوك؛ للقاء نظيره التايلاندي، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات، وهو لقاء مهم، ويعد الأقوى ل«الأبيض» حتى الآن.

كسب التحدي

وخاض منتخبنا الوطني اللقاء وسط الكثير من الشكوك، التي زرعها فوزه الأول على ماليزيا في المرحلة السابقة، فكانت المباراة مع إندونيسيا أقرب إلى تحد حول قدرة الجيل الجديد على تمثيل الأبيض.

شجاعة مدرب

ويستحق الهولندي فان مارفيك وسام الشجاعة؛ بعدما واصل الرهان على تواجد الثنائي الواعد خليفة الحمادي ومحمد العطاس في محور الدفاع للمباراة الثانية على التوالي، بينما اختار الإبقاء على حمدان الكمالي على الدكة، ولم يكن شاهين عبد الرحمن في التشكيلة، ليبقى قلب دفاع الشارقة ورقة قد يعول عليها مستقبلاً.

ولم يخيب الثنائي الحمادي والعطاس رهان المدرب؛ فأدى كل واحد منهما دوره، وأسهما في إنهاء خطورة المنافس، الذي لم يهدد مرمى الحارس خالد عيسى سوى في مناسبات قليلة جداً، ليكون الحارس الأمين ضيف شرف في أغلبية أوقات المباراة.

وتمكن منتخبنا من إنهاء أول مباراة على أرضه وبين جماهيره بشباك عذراء، ليحصل على دفعة معنوية دفاعياً قبل القادم من الاستحقاقات التي سيكون أهمها وأبرزها، يوم الاثنين المقبل، أمام منتخب تايلاند.

ولم يكن محمد برغش بمستواه اللامع في الجانب الأيمن، في الوقت الذي تمكن وليد عباس من تجاوز الأداء المتواضع، الذي قدمه أمام ماليزيا؛ ليؤدي دوره بالشكل الأنسب دفاعياً.

وقدم علي سالمين جهداً كبيراً في وسط الميدان، فكان شعلة من النشاط على مستوى قطع الكرات، وبناء الهجمات مع أحمد برمان، وإن عاب المنتخب في الحصة الأولى عدم صنع الفرص الخطرة؛ بسبب ضعف تحركات لاعبي الأطراف علي صالح وخليل إبراهيم ومعهما جاسم يعقوب، ليجد علي مبخوت نفسه في كماشة الدفاع الإندونيسي.

إيقاع إماراتي

ومنح بطء الإيقاع الإماراتي الضيوف فرصة التراجع والتقوقع في منطقتهم الدفاعية، الأمر الذي حد من قدرة لاعبينا على إيجاد المساحات التي تساعدهم على ضرب مرمى المنافس.

وقدم منتخبنا الوطني في الشوط الأول أداء متواضعاً على مستوى الفاعلية الهجومية؛ حيث تسلم المبادرة وبسط السيطرة على المجريات، وتبادل لاعبوه الكرات والتمرير الذي وصل إلى ما نسبته 14 و18 تمريرة في كل جملة هجومية، إلا أنها محاولات باءت بالفشل، قبل أن يأتي الفرج بهدية من الحارس الإندونيسي الذي وقع في خطأ على طريقة هوغو لوريس حارس توتنهام، ليمنح خليل الحمادي المميز في الشوط الثاني فرصة وضع بصمته التهديفية الأولى رسمياً مع المنتخب.

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تغيير المشهد

وفي الشوط الثاني، تبدل المشهد بالنسبة إلى أداء منتخبنا، الذي تمكن من اللعب بضغط على المنافس، مما أجبر الدفاع الإندونيسي على ارتكاب الأخطاء والهفوات التي عرف لاعبو منتخبنا كيفية استغلالها بالشكل الأنسب، ليتمكن مبخوت من تسجيل الهدف الثاني والأول له في اللقاء مستفيداً من تمريرة خليل الحمادي الذي صنع الهدف الثاني؛ بعدما سجل الهدف الأول.

وكانت الدقيقة 59 التي شهدت دخول عمر عبد الرحمن «عموري» بدلاً من خليل إبراهيم أشبه ب«ورقة متعة» لعب بها المدرب الهولندي، فكان دخول عموري بداية لعرض كروي ممتع، بعدما صال صانع ألعاب الجزيرة وجال فوق المستطيل الأخضر، ولم يترك لمسة إلا وسحب بها آهات الجماهير، حتى بدا أقرب إلى عازف للألحان الكروية.

وتحرك عموري بين الخطوط، وتنقل من عمق الوسط إلى الجهة اليمنى، قبل أن يدخل المربع، ويتحول يساراً ليمرر كرة إلى علي صالح ليسددها الأخير وترتطم بيد المدافع، ولم يتوان الحكم في احتسابها ركلة جزاء سجل منها مبخوت الهدف الثالث في المباراة.

وعاد عموري بالاشتراك مع علي صالح في صنع الهدف الرابع في المباراة الذي حمل توقيع علي مبخوت، الذي وقع على «الهاتريك» الذي ضمن له التفوق على الطلياني أبرز من أنجبتهم ملاعب الإمارات على مستوى مركز اللاعب المهاجم في المنتخب.

ولعب مارفيك بورقة هجومية جديدة، حين زج بأحمد خليل بحثاً عن منح اللاعب فرصة المشاركة، ووضع البصمة التهديفية التي يحتاج إليها، وهو ما كاد أن يتحقق بعد كرة ساقطة خلف الدفاع الإندونيسي، إلا أن المحاولة أصابت الشباك من الخارج.

وتسببت إصابة علي سالمين بشد عضلي في خلط أوراق تغييرات المدرب الهولندي الذي عاد ليزج باللاعب طارق أحمد، بعدما بدا قريباً من إشراك بندر الأحبابي، لكن طارق لم يخيب رهان المدير الفني والجماهير، ليسجل الهدف الخامس، وليسدل الستار على الكرنفال التهديفي الذي قدمه منتخبنا في 45 دقيقة زار بها شباك الضيوف في 4 مناسبات، ليحسم المباراة بالفوز الكبير بخمسة أهداف دون مقابل.

على خط آخر، اعتبر عمر عبد الرحمن أن الفوز على إندونيسيا يعد البداية في رحلة الألف ميل.

وعن تعليمات المدرب فان مارفيك قبل الدفع به، أوضح عموري قائلاً: «لقد طلب مني المدرب للعب السهل الممتنع، والاستحواذ والاعتماد على إرهاق المنافس وإيجاد المساحات، وكما قلت نأمل أن نقدم الأفضل في الفترة المقبلة».

ورفض عموري مقولة وجود عناصر من أصحاب الخبرة وآخرين من الشباب، مؤكداً أن كل من يرتدي القميص هو لاعب خبرة وكبير ويحتاج إلى تحمل المسؤولية، وقال: «في مباراة ماليزيا لم نظهر بالمستوى المأمول؛ لكن نحن فريق واحد وكل عنصر يساعد الآخر، ونطلب الأفضل دائماً».

وعن جاهزيته التي بلغها، أوضح قائلاً: «قد أكون وصلت إلى مرحلة يرغب بها المدرب؛ لكني لست راضياً عن مستواي في الفترة الحالية، ولا يزال لدي المزيد لأقدمه».

وختم قائلاً: «في المباراة الأخيرة أمام تايلاند في التصفيات السابقة تعادلنا مع المنافس (1-1)، لكن لدينا العزيمة على العودة بالنقاط الثلاث، وإسعاد الشعب الإماراتي».

خالد عيسى: دخول «عموري» غيّر كل شيء

رأى خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني أن النقاط الثلاث كانت مهمة جداً في ظل الظروف المناخية والرطوبة العالية، لكن الأهم أن المنتخب قدم أداء ونتيجة، واللاعبون نفذوا تعليمات المدرب وحققوا نتيجة إيجابية.

وقال: «لقد استحوذنا على مجريات الشوط الأول، وكان لنا التفوق لكن افتقدنا اللمسة الأخيرة، ومع دخول عمر عبدالرحمن تغير الوضع وساهم تواجده في صنع الفارق الكبير، وسيكون له بصمة ودور إيجابي في المستقبل إلى جانب علي مبخوت واكتمال وجاهزية أحمد خليل».

وأشار خالد عيسى إلى أن الانضباط سمة عمل المنتخب في الوقت الراهن مع المدرب الهولندي فان مارفيك المحترف على كل المستويات، فهو مدرب يحترم الوقت، وهناك تقدم كبير على مستوى الانضباط من اللاعبين خارج وداخل الملعب.

حسن سهيل: مارفيك شكر اللاعبين

أكد حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني أن هناك تطوراً في أداء المنتخب مباراة تلو أخرى، وهناك تجاوب مع فكر المدرب الذي شكر اللاعبين عقب صافرة النهاية على ما قدموه.

وأشار إلى أن هناك فوارق كبيرة بين منتخب إندونيسيا ومنتخب تايلاند الذي قدم أداء إيجابياً في المباريات التي لعبها حتى الآن في التصفيات، وهو سيخوض اللقاء المقبل على أرضه وبين جماهيره.

مغادرة سريعة

غادرت منتصف ليل أمس الأول بعثة منتخبنا الوطني متوجهة إلى تايلاند استعداداً لخوض لقاء الجولة الرابعة أمام صاحب الأرض يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص الجهاز الإداري بالتشاور مع الجهاز الفني على تأمين رحلة سفر عاجلة إلى بانكوك، من أجل منح اللاعبين فرصة التقاط الأنفاس وكسب ساعات من الراحة وزيادة أيام التواجد في بانكوك بما يتيح لهم التأقلم على فارق التوقيت ما بين دبي والعاصمة التايلاندية.

وحرص الجهاز الفني على اصطحاب كل اللاعبين، خاصة في ظل ترقب موقف المدافعين على وجه التحديد، بعد حصول كل من خليفة الحمادي ومحمد العطاس على البطاقة الصفراء في مباراة إندونيسيا.

ويتوقع أن يلحق بالبعثة غداً عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات وهشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات نائب رئيس لجنة المنتخبات، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد.