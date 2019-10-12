شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب وأوباميانج الأفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن فوز الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، كما منحت الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول جائزة أفضل مدرب.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة أن مهاجم أرسنال اختير أفضل لاعب في الشهر بعد أن سجل في كل المباريات التي لعبها خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن اللاعب سجل خمسة أهداف في أربع مباريات.

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