شباب الأهلي يواجه الظفرة.. و«بروفة» بين الشارقة والوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يسدل الستار اليوم، على مباريات الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى بين الفجيرة وضيفه حتا، بينما يستقبل شباب الأهلي ضيفه الظفرة، في الوقت الذي يستقبل الشارقة ضيفه الوصل في «بروفة» قبل مواجهة الفريقين في الدوري الأسبوع المقبل.

في اللقاء الأول، يستقبل شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر ترتيب المجموعة الأولى (7 نقاط من 3 مباريات) في السادسة والربع مساء اليوم، ضيفه الظفرة الثالث (4 نقاط من مباراتين).

ويتطلع «الفرسان» إلى ضمان الوصول إلى النقطة العاشرة من أجل تعزيز فرصته في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولن يرضى الظفرة بأن يكون صيداً سهلاً، بعدما نجح في حصد النصر قبل أيام من ملعب «العميد» بهدفين مقابل هدف، ليوجه رسالة شديدة بأنه عاقد العزم مرة جديدة على لعب أدوار مميزة في المسابقات المحلية، بعدما كتب تاريخاً جديداً في الموسم الماضي ببلوغ المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة التي خسرها أمام شباب الأهلي نفسه.

وستكون مباراة الشارقة مع الوصل التي تقام على أرض الأول في الإمارة الباسمة في الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم «بروفة» للمواجهة النارية التي ستجمعهما الأسبوع المقبل في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم، وسط العديد من الغيابات بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي.

ويخوض «الملك» اللقاء من أجل تحقيق الانتصار ورفع ثقة عناصره في التأهل، قبل التوجه إلى زعبيل.

أما الوصل فسيتطلع بدوره إلى تحقيق الفوز يساعده على زيادة الثقة وتلميع الصورة بعد الخسارة في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري أمام العين وعجمان على التوالي.

تحد كبير

وتعتبر مباراة الفجيرة مع حتا تحد كبير بين فريقين يمنيّان النفس بتحقيق الفوز وكسب العلامة الكاملة، من أجل كسب المزيد من الثقة قبل العودة إلى حلبة الدوري الأسبوع المقبل.

ونجح الفريقان في المرحلة السابقة من الدوري بتذوق حلاوة الانتصار، بعدما تغلب الفجيرة على خورفكان، في حين حسم حتا مواجهته مع كلباء بهدف من دون مقابل.

وسيتوجب على كل فريق نيل النقاط الثلاث التي تحسن موقعه في جدول الترتيب، وإن كانت تشكيلة المضيف ستعاني غياب اللاعب الليبيري جيبور بسبب الانضمام إلى منتخب بلاده. وسيسعى حتا إلى استغلال الروح العالية التي كسبها بالفوز على كلباء في الدوري، لتحقيق فوز جديد في مسابقة كأس الخليج العربي.