العين ينال «النصر» بالثلاثة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز العين على النصر 3-1 في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي

ورفع العين رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الأول، في حين استمر النصر في تراجعه، وتوقف رصيده عند أربع نقاط.

وفي المجموعة الأولى أيضاً، تعادل خورفكان واتحاد كلباء صفر-صفر، في حين تعادل بني ياس وعجمان 3-3 في المجموعة الثانية.

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