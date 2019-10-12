العين يهزم النصر 3 ــ 1 ويصل للنقطـة السابعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

حقق العين فوزاً مستحقاً على ضيفه النصر بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت مساء أمس في الجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 7 نقاط، متساوياً مع شباب الأهلي الذي يواجه الظفرة في هذه الجولة.

جاءت المباراة متكافئة في الأداء، حتى جاء موعد طرد مدافع النصر جلوبر ليما في الدقيقة 40، لتؤول بعدها السيطرة إلى الزعيم حتى صافرة النهاية. كادت الدقيقة الثامنة أن تشهد أول الأهداف لواحد من الطرفين عندما بكر النصر بإحرازه هدف التقدم عن طريق كارفالهو إلا أن الحكم نقضه بحجة أن المهاجم نيغريدو كان في وضع تسلل، وفي الدقيقة 14 نجح جمال معروف في وضع العين في المقدمة بالاستفادة من عرضية العائد كايو، وتابعها ووضعها في الشباك كأول الأهداف، وفي الدقيقة 19 أهدر لاعب النصر كارفالهو فرصة هدف التعادل وهو على بعد خطوات من حارس العين بوسندة، إلا أنه أطاح بالكرة عالياً.

كما أنقذ حارس العين مرماه من هدفين محققين بكل براعة. وفي الدقيقة 40 أشهر الحكم أحمد خلفان البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مدافع النصر جلوبر ليما بعد عرقلته محمد خلفان وهو في وضع انفراد بالحارس النصراوي، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط أضاف البرازيلي كايو كانيدو الهدف الثاني للزعيم، مستفيداً من عكسية سالم عبد الله ليحولها برأسه في الشباك، لينتهي الشوط بتقدم العين بهدفين نظيفين. وبعد مرور 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني سجل جمال معروف الهدف الثالث للزعيم والثاني الشخصي له، بعد أن رواغ الحارس شامبيه ووضع الكرة في الشباك.

وقبل النهاية بأربع دقائق سجل النصر هدفاً شرفياً عن طريق البديل غابرييل داسيلفا الذي استخدم مهارته وراوغ ثلاثة من دفاعات العين ووضع الكرة في الشباك.