شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يخسر أمام البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو خسر منتخب الإمارات لكرة اليد أمام نظيره البحريني بنتيجة 20-27 في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس في صالة شباب الأهلي بدبي ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولة الآسيوية 2020 التي تستضيفها الكويت في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى لمصلحة البحرين 15-9، وأدار اللقاء تحكيمياً الثنائي محمد النعيمي وعلي جعفر، ويلتقي المنتخبان اليوم في مباراة ثانية على ملعب صالة نادي الشارقة.

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