عبد الملك جاني: «تحكيم كرة الصالات» يبني للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أسدل الستار على الدورة التدريبية لحكام كرة الصالات للمبتدئين، بحضور عمران عبدالله النعيمي، أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشرف المسابقات، وعبدالله الشحي مشرف التحكيم في اللعبة، وشهاب العوضي مشرف مسابقات الشباب والمقيمين: علي محمد الملا وعبدالستار الجسمي؛ حيث تم تخريج 21 حكماً مبتدئاً سيشكلون رافداً أساسياً لدعم التحكيم في مسيرة اللعبة، وأطلقت عليهم اللجنة التنفيذية تسمية «حكام المستقبل».

أقيم حفل توزيع الشهادات في صالة نادي الثقة للمعاقين التي استضافت فعاليات الدورة العملية والنظرية على مدى خمسة أيام.

وأثنى عبدالملك جاني، عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية، على عمل اللجنة، وخص بالإشادة إدارة الشؤون الفنية والمسابقات متمثلة في: عمران عبدالله وعبدالله الشحي وشهاب العوضي، على دورهم في العمل على الارتقاء بالتحكيم والمسابقات، وأشاد بصورة كبيرة بجهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة، وقال: إن التحكيم يشكل أحد أهم عناصر اللعبة، مؤكداً أن التفاهم والانسجام بين اللجنة وإدارة التحكيم في اتحاد الكرة يشكل حجر الزاوية في النجاح التحكيمي، الذي تعيشه كرة الصالات، متمنياً التوفيق للحكام الجدد.

وأضاف جاني: «الإقبال الكبير يؤسس لتشكل قاعدة كبيرة للتحكيم، مثلما نعمل على تأسيس قاعدة مختصة في اللعبة مثل تنظيم مسابقات فئة الشباب، وفي ظل وجود فرق شابة وحكام شباب وإداريين شباب يمكن أن نقول إن العملية تسير وفق النسق الذي خططت له اللجنة، ورسالتي للحكام الجدد، أننا ننتظر منكم بلوغ أعلى المراتب وتمثيلنا في أكبر المحافل الخارجية».

ومن جانبه، توجه عمران عبدالله النعيمي، بالشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال، الأمين العام للمجلس ولرئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لكرة القدم على التعاون الكبير والمتميز، والذي يسير بانسجام وتناغم مع مجلس الشارقة الرياضي في العمل على الارتقاء بكرة الصالات في الدولة، وشكر نادي الثقة على الاستضافة والتعاون الكبير مع اللجنة.

وقال إن الحكام يشكلون عنصراً مهماً في كل الألعاب وإدارة كرة الصالات ونوليهم كل الاهتمام والمتابعة ولا خوف عليهم بفضل جهود ومثابرة الخبير عبدالله الشحي، مشرف التحكيم والمحاضرين علي الملا وعبدالستار الجسمي.

وتابع: «لن نألو جهداً في تنظيم مزيد من الدورات لأجل الارتقاء بمستوياتكم لأنكم تشكلون كوكبة حكام المستقبل».