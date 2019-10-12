«الشاهينية» تحلق بناموس الثنايا في الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

ظفرت «الشاهينية» بناموس الشوط الرئيسي الأول في افتتاح منافسات الأسبوع السادس لموسم سباقات الهجن، التي أقيمت أمس في الوثبة، وخصصت لفئة الثنايا لمسافة 6 كلم، واستطاعت «الشاهينية»لمحمد علي الغفراني المري التفوق على منافساتها في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانت «نجود» لسعيد سالم الغيلاني أول الواصلات لخط الختام محققة المركز الأول، وفي الشوط الثالث طار «ظبيان» لخليفة أحمد السويدي مع المركز الأول، وفي الشوط الرابع كسب «خداع» لمحمد نابت خبله،و«قناعة» لمالكها سعيد السعدي في الشوط الخامس .

وكسب«نسيم» لسعيد مبارك الخييلي الشوط السادس،و«هملول» لمحمد حمد العامري السابع،و«سياف» لرياض ثامر السعدون الثامن،و«حشمة» لعمران حمد العامري التاسع،و«مخيفة» لمحمد حمد العامري العاشر. وجاءت بقية نتائج الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط 11 «بروق» لمحمد خميس الجمري، الشوط 12 «ذخيرة» لخليفة خميس الخييلي، الشوط 13 «مصيحان» لسويد زايد المنصوري، الشوط 14 «مداهم» لخميس خليفة الخييلي، الشوط 15 «ميزة» لخليفة محمد الخييلي، وفي آخر أشواط فئة الثنايا كان الموعد مع «شقرا» لخليفة محمد المرر والتي حققت الفوز بهذا الشوط.