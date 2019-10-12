تعادل مثير بين بني ياس وعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تعادل بني ياس مع ضيفه عجمان 3-3 في المواجهة التي جرت بين الفريقين، مساء أمس، في الشامخة بحضور 565 مشجعاً، وجاءت مثيرة خاصة في شوطها الثاني بعدما حول «البرتقالي» تأخره 1-3 إلى تعادل 3-3، كما طرد سالم الحمادي لاعب «السماوي» بعد نيله الإنذار الثاني.

رفع بني ياس رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، في المقابل جعل التعادل الثالث فريق عجمان برصيد 3 نقاط، ولكن من 4 مباريات. وباغت عجمان أصحاب الملعب قبل مرور الدقائق الخمس الأولى من انطلاقة صافرة البداية، حين نجح الغاني وليام أوسو في افتتاح التسجيل لمصلحة عجمان عن طريق ركلة جزاء ارتكبت معه، وتمكن الجنوب إفريقي اياندا بتوزي من إدراك التعادل (16)، ثم وضع الإسباني بيدرو كوندي «السماوي» في المقدمة (30) ووسع هو نفسه الفارق مع الضيوف بتسجيل الهدف الثالث (63) ليرفع محصلته إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة. وبدأ عجمان انتفاضته بعدما تمكن البرازيلي فاندر فييرا من تقليص الفارق (79)، قبل أن يتمكن البديل محمد إبراهيم من إدراك التعادل (85).

وضمت تشكيلة بني ياس: الحارس محمد خلف في أول ظهور له، ساشا اوفكوفيتش، سالم البلوشي، خميس الحمادي، سالم الحمادي فواز عوانة، لويس أنطونيو، أياندا باتوزي، سهيل النوبي، محمد كمعس، وبيدرو كوندي.

وضمت تشكيلة عجمان: يوسف أحمد، محمد سبيل، عبدالرحمن راكان، وليد اليماحي، عصام فايز، حامد دومبيا، محمد أحمد، أبوبكر تراولي، عمار علي، محمد علي، الغاني وليام أوسو.