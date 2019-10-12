ريجيكامب: نسعى لفوز إعادة الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تمنى الروماني، لورينت ريجيكامب، مدرب الوصل، أن تكون مباراة فريقه، اليوم، أمام الشارقة هي البداية الحقيقية للفريق، معتبراً أن الفوز اليوم سيساهم في إعادة الثقة للفريق الذي يعاني الضغط وعدم رضا جماهيره عنه.

وأضاف: كل ما يحتاجه الفريق خلال هذه الفترة هو الفوز فقط ليبدأ مرحلة مختلفة في المسابقة.

واعتبر ريجيكامب مباراة اليوم مهمة، خاصة أنها في ضيافة بطل الدوري الموسم الماضي والفريق المتصدر هذا الموسم، وهو فريق الشارقة، لذا وجب الحرص واللعب بتركيز للخروج من ملعب المنافس بأفضل نتيجة ممكنة. وطالب المدرب الروماني جماهير النادي بمواصلة دعم مشوار الفريق من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.

من جانبه، وعد محترف الوصل ناتان فليبي جماهير الوصل بتقديم أداء جيد اليوم، في ضيافة فريق الشارقة، متمنياً العودة من ملعب الشارقة بفوز يحيي الآمال، ويعيد الثقة للفريق من جديد قبل استئناف مباريات الدوري بلقاء الشارقة مرة ثانية.

وتوقع فليبي مباراة قوية بين الفريقين في ظل اكتمال تحضيرات الوصل وجاهزيته للمباراة وفي ظل سعي الشارقة بملعبه لتحقيق فوز جديد. وأكد أن الوصل يمتلك فريقاً جيداً قادراً على تحقيق الفوز وتغيير الصورة.