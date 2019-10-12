تعادل سلبي لكلباء وخورفكان في «الديربي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: علي البيتي

تعادل خورفكان واتحاد كلباء سلبياً في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين على استاد كلباء، وبهذه النتيجة صعد خورفكان إلى المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الجزيرة السادس، بينما وضع كلباء أول نقطة في رصيده ليبقى في المركز الأخير في المجموعة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة مع أفضلية واضحة لخورفكان الذي كان الأكثر خطورة بقيامه بسبع محاولات، كان نصيب البرازيلي بسمارك ست منها، مقابل محاولة واحدة لمحمد مال الله، وقد خطف بسمارك الأضواء باختراقاته وتسديداته مهدداً مرمى «النمور» بمهاراته الفردية العالية وكانت ابرز لقطة له في الدقيقة 39 حيث راوغ اكثر من لاعب ثم أطلق تسديدة قوية بيسراه تصدى لها الحارس ببراعة، بينما لم يشكل اتحاد كلباء أي خطورة على مرمى منصور غلوم باستثناء الضربة الرأسية المميزة لأحمد عامر والتي ارتطمت في القائم الأيمن وذلك في الدقيقة 30.

واستمرت الفرص في الشوط الثاني من الفريقين، أبرزها فرصة كلباء لكن عابها اللمسة الاخيرة لناصر عبدالهادي في الدقيقة 56، وطالب لاعبو خورفكان بركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد سقوط محمد مال الله داخل منطقة جزاء كلباء.

وأبعد منصور غلوم حارس خورفكان تسديدة لعمر الخديم في الدقيقة 74 وتعرض حارس كلباء للإصابة في الدقيقة 81 وشارك بدلاً منه الحارس الاحتياطي عيسى فيما دفع مدرب خورفكان بأنطونيو بدلاً للاعب لوكا.