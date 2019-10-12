خروج ديوكوفيتش وفيدرر من شنغهاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعاً عالمياً المفاجأة بتجريده الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من اللقب في الدور ربع النهائي لدورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في لعبة التنس، بفوز مثير وبنتيجة 6-3، 5-7 و3-6، ولحق السويسري روجيه فيدرر بالصربي بعد سقوطه أمام الألماني ألكسندر زفيريف في مباراة شهدت إهدار الأخير خمس فرص للفوز بها قبل أن يحسمها في صالحه 6-3، 6-7 (7-9) و6-3.

وحقق تسيتسيباس الفوز الثاني في ثالث مواجهة جمعت اللاعبين بعد الأول في الدور الثالث من دورة تورونتو الكندية للماسترز العام الماضي، وثأر لخسارته أمام الصربي في نهائي دورة مدريد للماسترز هذا العام.