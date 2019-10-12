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أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا

السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا

اتفق منتخب مصر مع نظيره البتسوانى على إقامة المباراة الودية بينهما المقرر لها يوم الإثنين المقبل، فى السابعة مساء على ستاد برج العرب.

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المنتخب الأولمبى يتعادل مع جنوب أفريقيا 1-1 ودياً

تعادل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب مع نظيره جنوب إفريقيا اليوم بهدفٍ لمثله في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى أستظافها ستاد الاسماعيلية .

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السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا

اتفق منتخب مصر مع نظيره البتسوانى على إقامة المباراة الودية بينهما المقرر لها يوم الإثنين المقبل، فى السابعة مساء على ستاد برج العرب.

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محاولات لإقامة ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة

جدد اتحاد الكرة محاولاته مع الجهات الأمنية لإقامة المباراة الودية الثانية بين المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا الأحد المقبل على استاد القاهرة بدلا من الإسماعيلية.

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إخطار الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة مواجهة جينيراسون السنغالى

تلقى مسئولو نادى الزمالك إخطارًا بتحديد استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق الكروى الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالى، والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجارى، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

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تعرف على موقف مدافع الأهلي من المشاركة فى لقاء الزمالك

يؤمن الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق لن يلحق بمباراة الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري يوم 19 أكتوبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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المنتخب ينهى مرانه الأخير بالقاهرة ويتوجه إلى برج العرب لمواجهة بتسوانا

أنهى المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير منذ قليل على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية،  وانتظم خلاله جميع اللاعبين المختارين في هذا المعسكر وظهر جميع اللاعبين بشكل طيب في ظل المنافسة الشرسة بينهم للدخول في التشكيلية الأساسية.

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الاهلي يكشف تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي أن النادي ينتظر حالياً قراراً من لجنة الالتزام والانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أزمة الايفواري لاعب الفريق الهارب سليماني كوليبابي بعدما سبق وحددت اللجنة يوم 2 سبتمبر الماضي لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه لكن اللاعب لم يلتزم بدفعها.

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فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلى!

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق 3 نصائح من أجل الحصول على فرصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة رينيه فايلر منذ أن تولّى الأخير مسئولية تدريب الفريق.

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محاولات لإقامة ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة

 

جدد اتحاد الكرة محاولاته مع الجهات الأمنية لإقامة المباراة الودية الثانية بين المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا الأحد المقبل على استاد القاهرة بدلا من الإسماعيلية.

20190907101500150.jpg

 

إخطار الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة مواجهة جينيراسون السنغالى

 

تلقى مسئولو نادى الزمالك إخطارًا بتحديد استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق الكروى الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالى، والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجارى، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

201910031019591959.jpg

تعرف على موقف مدافع الأهلي من المشاركة فى لقاء الزمالك

يؤمن الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق لن يلحق بمباراة الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري يوم 19 أكتوبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

20190731125507557.jpg

 

المنتخب ينهى مرانه الأخير بالقاهرة ويتوجه إلى برج العرب لمواجهة بتسوانا

أنهى المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير منذ قليل على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية،  وانتظم خلاله جميع اللاعبين المختارين في هذا المعسكر وظهر جميع اللاعبين بشكل طيب في ظل المنافسة الشرسة بينهم للدخول في التشكيلية الأساسية.

201907051035373537.jpg

الاهلي يكشف تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي

 

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي أن النادي ينتظر حالياً قراراً من لجنة الالتزام والانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أزمة الايفواري لاعب الفريق الهارب سليماني كوليبابي بعدما سبق وحددت اللجنة يوم 2 سبتمبر الماضي لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه لكن اللاعب لم يلتزم بدفعها.

20190527024100410.jpg

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلى!

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق 3 نصائح من أجل الحصول على فرصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة رينيه فايلر منذ أن تولّى الأخير مسئولية تدريب الفريق.

20190503030943943.jpg

محمود البنا حكما للودية الثانية بين المنتخب الأولمبى وجنوب افريقيا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، برئاسة جمال الغندور، المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر الأولمبى أمام جنوب افريقيا ، إلى الحكم الدولى محمود البنا.

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الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى فى القمة

قرر مسئولو نادى الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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