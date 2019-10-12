شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 10 / 2019 أبرزها ، المنتخب الأولمبى يتعادل مع جنوب أفريقيا 1-1 ودياً

المنتخب الأولمبى يتعادل مع جنوب أفريقيا 1-1 ودياً

تعادل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب مع نظيره جنوب إفريقيا اليوم بهدفٍ لمثله في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى أستظافها ستاد الاسماعيلية .

السابعة مساء موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا

اتفق منتخب مصر مع نظيره البتسوانى على إقامة المباراة الودية بينهما المقرر لها يوم الإثنين المقبل، فى السابعة مساء على ستاد برج العرب.

محاولات لإقامة ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة

جدد اتحاد الكرة محاولاته مع الجهات الأمنية لإقامة المباراة الودية الثانية بين المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا الأحد المقبل على استاد القاهرة بدلا من الإسماعيلية.

Advertisements

إخطار الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة مواجهة جينيراسون السنغالى

تلقى مسئولو نادى الزمالك إخطارًا بتحديد استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق الكروى الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالى، والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجارى، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

تعرف على موقف مدافع الأهلي من المشاركة فى لقاء الزمالك

يؤمن الجهاز الطبي للأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق لن يلحق بمباراة الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري يوم 19 أكتوبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

الاهلي يكشف تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي أن النادي ينتظر حالياً قراراً من لجنة الالتزام والانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أزمة الايفواري لاعب الفريق الهارب سليماني كوليبابي بعدما سبق وحددت اللجنة يوم 2 سبتمبر الماضي لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه لكن اللاعب لم يلتزم بدفعها.

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلى!

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق 3 نصائح من أجل الحصول على فرصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة رينيه فايلر منذ أن تولّى الأخير مسئولية تدريب الفريق.