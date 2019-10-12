القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم 11 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي :

الأهلي يطمئن على رباعى المنتخب الأولمبى قبل ودية جنوب أفريقيا

وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التى يرغب فى تدوينها فى التقارير الفنية الخاصة بالفرق التى ستواجه الأهلى فى مرحلة دور المجموعات.

وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلى فى المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلى التونسى وبلاتينيوم الزيمبابوى والهلال السودانى.

طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسى الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اتصالا هاتفيا بلاعبى الفريق المتواجدين فى معسكر المنتخب الأولمبى وهم رمضان صبحي وعمار حمدي ومصطفى شوبير وصلاح محسن، الذى يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا اليوم فى إطار استعدادات منتخبنا الأولمبى لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التى تنظمها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

الأهلي يكشف تطورات علاج الثلاثى المصاب.. اعرف التفاصيل

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالأهلي، برنامجاً تأهيلياً لثلاثى الفريق المصاب وهم عمرو السولية ومحمود متولى ومروان محسن من أجل البدء فى تنفيذه بشكل تدريجى بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التى ينفذها الثلاثى فى الوقت الحالى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.

فايلر يستفسر عن الأجواء فى تونس والسودان وزيمبابوى.. اعرف التفاصيل

استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، خلال اليومين الماضيين، عن عدة أمور خاصة برحلات الفريق المُرتقبة إلى تونس وزيمبابوى والسودان لخوض مباريات فيها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي فى المجموعة الثانية بجوار كل من النجم الساحلى التونسى وبلاتينيوم الزيمبابوى والهلال السودانى.

ومنذ إعلان القرعة والمدرب السويسرى يحاول جمع أكبر قدر من المعلومات عن الرحلات للسودان وتونس وزيمبابوي وعدد ساعات السفر والأجواء فى هذه الدول وغيرها من الأمور المتعلقة بالرحلة.

ورغم أن المدرب السويسرى، أكد أنه لا يفكر فى بطولة أفريقيا حالياً وأن كل تركيزه مُتصب حالياً على بطولة الدورى التى سيلعب خلالها مع الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى إلا أن المدير الفنى كان حريصاً على جمع أكبر عدد من المعلومات بشأن الأجواء فى الدول التى سيلعب فيها الأهلي بدور المجموعات بعيداً عن الأمور الفنية التى سيتم التفكير فيها ودراستها وقتها.