شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. فرج عامر يساند فوزى الحناوى عقب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لدعم اللاعب فوزى الحناوى عقب الإصابة التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأوليمبى .

وجاء فرج عامر قائلا " سلامتك حزين جداً لإصابة فوزي الحناوي نجم سموحة المعار من الاهلي لمدة موسمين، للاسف كنت استشعر الخوف من اصابة أحد نجوم سموحة، بعد اكتمال الفريق وبدء مرحلة الانسجام للفريق".

يغيب فوزى الحناوى صانع ألعاب فريق سموحة ومنتخب مصر الأولمبى لمدة ثلاثة أشهر بسبب وضع قدمه فى الجبس لمدة 45 يوما و خوض فترة تأهيل جديدة للاعب لمدة 6 أسابيع.

تعرض الحناوى للإصابة بكسر فى القدم خلال معسكر الفراعنة لخوض مباراتى جنوب أفريقيا الوديتين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها الشهر القادم فى مصر.

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إصابة الحناوى أربكت الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حسام حسن بعد الاعتماد على اللاعب خلال الفترة الماضية و ظهوره بشكل جيد فى لقاءات الفريق السكندرى ببطولة الدورى الممتاز والمشاركة فى مراكز متعددة فى المستطيل الأخضر بناء رؤية الجهاز لسموحة



