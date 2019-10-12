شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاوليمبى يعود من الإسماعيلية بعد ودية جنوب افريقيا ويتدرب بالقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القاهرة قادما من الإسماعيلية عقب خوض المباراة الودية أمام جنوب افريقيا المقامة الأن ، ضمن برنامج الإعداد لامم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتدرب المنتخب الاوليمبى غدا فى القاهرة، استعدادا للمباراة الودية الثانية التى يخوضها أمام جنوب افريقيا يوم الأحد المقبل حيث تدور حاليا محاولات مع الأمن لإقامة المباراة باستاد القاهرة الدولى.

واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب أفريقيا على عدم إذاعة المباراة الأولى التى أقيمت مساء اليوم تليفزيونيا لأسباب فنية على أن يتم إذاعة اللقاء الثانى والمحدد له الأحد المقبل على الهواء مباشرة.

يذكر أن المنتخب الأولمبي يقع فى المجموعة الأولي التى تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب أفريقيا فى المجموعة الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.