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سلمان الفرج يظهر في مران السعودية

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شهدت تدريبات منتخب السعودية الجماعية اليوم الجمعة 11 أكتوبر تواجد السعودي سلمان الفرج لاعب وسط المنتخب ونادي الهلال.

سلمان الفرج يشارك في جزء من تدريبات منتخب السعودية

وشارك سلمان الفرج في جزء من مران المنتخب السعودي اليوم ضمن البرنامج التأهيلي له.

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إصابة سلمان الفرج وغيابه عن مباراة السعودية الماضية

وكان سلمان الفرج يعاني من إصابة عضليه أبعدته عن المشاركة مع منتخب السعودية في مباراة سنغافورة المضاية ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب السعودية القادمة 

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب فلسطين يوم الثلاثاء القادم 15 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

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