الامارات | بالصور.. عارضة أزياء برازيلية تحتضن محمد صلاح.. والجمهور "ألحقي جوزك يا أم مكه"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عارضة أزياء برازيلية تحتضن محمد صلاح.. والجمهور "ألحقي جوزك يا أم مكه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشر على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي صوراً تجمعه مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، وهو ما أثار الجدل على اللاعب خاصة إحدى الصور التي تحتضن فيها عارضة الأزياء اللاعب المصري من الخلف.

وتصدر النجم المصرى العالمى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى غلاف مجلة “جي كيو” الشهيرة، وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قد حاز على جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة “جي كيو“، خلال الحفل الذي أقيم في دبي الإسبوع الماضي بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتفاعل الجمهور المصري والعربي مع الصور التي نشرت بشكل سريع وكتبت آلاف التعليقات منها المؤيد والمعارض وكانت أبرز التعليقات من الجمهور “ألحقي جوزك يا أم مكه”