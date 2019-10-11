شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تفوز على لوكسمبورج بثلاثية في تصفيات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على نظيره لوكسمبورج بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات المجموعة الثانية في إطار مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وافتتح برناردو سيلفا التسجيل للمنتخب البرتغالي بهدف في الدقيقة 16 ثم سجل كريستيانو رونالدو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 65، والهدف الثالث أحرزه جونزالو جيديس في الدقيقة 89 من المباراة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد البرتغال إلى 11 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد لوكسمبورج عند 4 نقاط في المركز الرابع.
وفي المجموعة ذاتها، فازت أوكرانيا على ليتوانيا بهدفين دون رد أحرزهما روسلان مالينوفسكي في الدقيقتين 29، و58 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد أوكرانيا إلى 16 نقطة في المركز الأول وتجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
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