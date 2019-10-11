شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تفوز على إنجلترا بهدفين لهدف في تصفيات اليورو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز منتخب التشيك على ضيفه منتخب إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب إدين أرينا، ضمن لقاءات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
وتقدم الضيوف عن طريق ركلة جزاء أحرزها هاري كين في الدقيقة 5، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 9 عن طريق جاكوب برابيك، وأحرز زيدنك أوندراسك هدف الفوز للتشيك في الدقيقة 85 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد التشيك إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد إنجلترا عند 12 نقطة أيضًا في المركز الأول بفارق الأهداف.
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