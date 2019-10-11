شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي المصري يتعادل مع نظيره الجنوب إفريقي «1-1» وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل المنتخب الوطني الأوليمبي أمام ضيفه الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

تقدم المنتخب الوطني في الدقيقة العاشرة عن طريق أحمد ياسر ريان، وأدرك منتخب جنوب إفريقيا التعادل من ركلة جزاء سجلها لوثر سينج.

ويستعد المنتخب المصري لمنافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 لاعبًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات غانا، والكاميرون، ومالي.