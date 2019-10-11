رونالدو يقود البرتغال للفوز على لوكسمبورج بثلاثية قي تصفيات اليورو

الجمعة 11 أكتوبر 2019

رونالدو

استطاع منتخب البرتغال أن يفوز على نظيره نادي لوكسمبورج بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



ملخص مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات اليورو

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وبدأت المباراة بشكل كبير من البرتغال لتسجل هدفها الأول في الدقيقة 16 عن طريق برناردو سيلفا مع وجود بعض الفرص من نادي لوكسمبورج ولكن كانت الخطورة الأكبر لمنتخب البرتغال.

وترجم منتخب البرتغال سيطرته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق كريستيانو رونالدو بينما سجل المنتخب الهدف الثالث عن طريق جيديز في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرتغال بثلاثية نظيفة.

ترتيب المنتخبين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب البرتغال إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات بطولة اليورو 2020 بينما يقف رصيد لوكسمبورج عند 4 نقاط في المركز الرابع.