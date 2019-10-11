ليفربول يرد على عرض برشلونة

الجمعة 11 أكتوبر 2019

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ليفربول ردت عرض برشلونة الإسباني من أجل ضم نجم الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع دون بالون الإسباني أن برشلونة يرغب في التعاقد مع أرنولد لتدعيم الجبهة اليمني في قائمة الفريق الكتالوني وأن إدارة البرسا مستعدة بالفعل لدفع 80 مليون يورو من أجل الحصول على بطاقة المدافع صاحب 21 عاما.

وأفاد الموقع الإسباني بأن برشلونة تم إبلاغه أن ليفربول ليست لديه أية رغبة في بيع نجمه أرنولد.

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وأشار الموقع الإسباني إلى أن عقد أرنولد مستمر مع ليفربول حتى نهاية موسم 2023/2024 وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وكان أرنولد نجم ليفربول علق في نهاية أغسطس الماضي على فوز فريقه على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وقاق أرنولد في تصريحات عقب نهاية المباراة :"كان من المٌهم أن نحصل على الفوز بأسرع وقت مٌمكن، بيرنلي واحداً من أصعب الأماكن التي تلعب كرة القدم فيها لإنه ملعب صغير جدًا".

وأضاف :"تسجيل ثلاثة والخروج بشباك نظيفة هو أمر هائل بالنسبة لنا".

وعن الهدف الذي ساهم فيه، اختتم أرنولد تصريحاته قائلاً :"لقد كُنا محظوظين بعض الشيئ بسبب انعكاس إتجاه الكرة في لقطة الهدف ولكنه هدف صحيح ولا يٌمكن لأحد أن يشكو منه".