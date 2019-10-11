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صحيفة اسبانية تكشف سبب تألق أرتور ميلو مع برشلونة

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الجمعة 11 أكتوبر 2019

أرتور ميلو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سبب تألق البرازيلي أرتور ميلو مع في المباريات التي خاضها مع الفريق مطلع هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم: "آرثر يعمل منذ بداية الموسم مع مدرب بدني شخصي وهذا هو السبب في تطور البرازيلي بدنيا".

ويقدم ميلو دورا محوريا في التشكيلة الأساسية للمدرب إرنيستو فالفيردي في الآونة الأخيرة حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب .

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