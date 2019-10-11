هدف ريال مدريد يحسم مصيره مع توتنهام قريبًا

الجمعة 11 أكتوبر 2019

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم ​توتنهام​ الإنجليزي بات قريبًا من الانتقال إلى ​ريال مدريد​ الإسباني في الفترة المقبلة. وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إريكسن حسم قراره بشأن رحيله عن توتنهام في يناير المقبل أو الصيف وذلك بعد رفضه لثلاث عروض من إدارة ناديه الإنجليزي من أجل تمديد عقده. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إريكسن يحلم باللعب في صفوف النادي الملكي في الفترة المقبلة. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن توتنهام قد يتخلى عن نجمه الدنماركي مقابل مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون يورو من أجل ضمان عدم رحيله مجانا في الصيف المقبل. وكانت تقارير صحفية فرنسية أفادت مطلع الشهر الحالي بأن ​ريال مدريد​ الإسباني يسعى للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط ​توتنهام​ الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن الملكي يرغب في التعاقد مع ​إريكسن​ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع توتنهام. وأكد الموقع الفرنسي أن الكرواتي لوكا ​مودريتش​ أفضل لاعب في العالم في 2018 سوف يدخل في صفقة تبادلية بين الفريقين من أجل تسهيل ضم الدنماركي إلى السنتياجو برنابيو. وأشار الموقع الفرنسي إلى أن النجم الكرواتي لا يمانع العودة إلى توتنهام الذي رحل عنه إلى ريال مدريد في صيف 2012. وذكرت تقارير صحفية بريطانية نهاية الشهر الماضي أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل من توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الريال تخطط للتعاقد مع كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في يناير المقبل. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم إريكسن مجانًا، حيث سينتهي عقد النجم الدنماركي مع توتنهام في نهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل. وكشفت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مهدد بالرحيل عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة ومن المتوقع رحيله عن الميرينجي إذا فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الحالي.

