شكرا لقرائتكم خبر عن هوساوي يكشف أسباب إعلانه الاعتزال الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

وضع مدافع النصر عمر هوساوي النقاط على الحروف حول أسباب إعلانه اعتزال اللعب دولياً وبالتالي عدم مشاركته منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والبطولة الآسيوية، وقال عبر حسابه الشخصي بتويتر «لم أترجل عن المنتخب والذي تشرفت به لسنين لأجل (شارة كابتنية) كما أشير من بعض الإعلاميين في أحد البرامج، ولن أزايد على زملائي ووطني من أجل شيء لا يستحق، وإن كنت فعلتها فأنا لا أستحق شرف ارتداء الفنيلة ماضياً ومستقبلاً».

وأضاف هوساوي: «المسألة بوضوح وبعد تفكير عميق وبعد مناقشة المدرب رينارد أيقنت بأني بلغت من العمر ما يكفي لترك المجال لغيري من اللاعبين الشباب لأنني لا أستطيع أن آخذ زمني وزمن غيري من اللاعبين، وحتى أستطيع التفرغ والتركيز في مكان واحد مع فريقي ⁧النصر⁩، ورسالتي لبعض الإعلاميين الذين أصبحوا يقتاتون على الأخبار الكاذبة ليبقوا في المشهد، هي أنك عندما تدرك أنك لا تستطيع الوصول للأخبار بمصداقية ودقة، فاعلم أنه بإمكانك الترجل أيضاً وترك المجال لغيرك من الإعلاميين الشباب والباحثين عن الحقيقة».