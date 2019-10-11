شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: شرف لى التواجد فى جهاز حسام البدرى ونتمنى المساندة الجماهيرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق مصطفى المدرب المساعد للمنتخب الوطنى إنه شرف له العمل فى جهاز فنى يقوده حسام البدرى موضحا أن الأخير يمتلك شخصية قوية ويعطى كل إنسان حقه. أضاف مصطفى تصريحات لـ قناة " on sport" أنه يتمنى المساندة الجماهيرية للمنتخب الوطنى خاصة ان المجموعة كلها تبذل قصارى جهدها لإسعاد الجماهير. تابع المدررب العام للمنتخب :" المعسكر به هدوء الكل مركز ويسعى لتحقيق هدفه وتحقيق الألقاب خلال الفترة القادمة". Advertisements وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا يوم الاثنين المقبل ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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