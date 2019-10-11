شكرا لقرائتكم شوقي غريب: المنتخب الاوليمبي لعب بحذر خوفا من وقوع إصابات جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، رضاه عن المستوي الذي ظهر عليه لاعبوه في المباراة الودية امام جنوب افريقيا اليوم باستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج الاعداد لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو .

وتعادل المنتخب الأوليمبي مع جنوب أفريقيا وديًا بهدف لمثله ، وتقدم المنتخب عن طريق أحمد ياسر ريان قبل أن يتعادل جنوب أفريقيا من ركلة جزاء، كما أهدر منتخب الأولاد ركلة أخرى.. وأشرك الجهازا لفني للمنتخب جميع لاعبيه باستثناء الثنائي رمضان صبحي وأكرم توفيق فقط.

وقال غريب انه اطمأن من خلال المباراة علي معظم اللاعبين الذين شاركوا اليوم ، مشيرا الي ان فريقه لعب بحذر خوفا من وقوع إصابات جديدة في الفريق خاصة وان الفريق يعاني بعض الغيابات للاصابة مثل طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد محمود وكريم نيدفيد.

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تابع انه لن يتنازل عن تحقيق الهدف المطلوب منه وهو التاهل لأولمبياد طوكيو 2020 لتعويض الجماهير عن خروج المنتخب الاول مبكرا من امّم افريقيا 2019 بجانب تقديم جيل جديد للكرة المصرية يستطيع تحقيق طموحات الجماهير بالتنسيق مع حسام البدري مدرب المنتخب الاول.

بدأ منتخب مصر الاوليمبي المباراة بتشكيل يضم كل من ، عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.

وبدأ منتخب مصر الاوليمبي معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا لمباراتىّ جنوب افريقيا الوديتين، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.