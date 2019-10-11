شكرا لقرائتكم السبت.. بعثة المنتخب السعودي تغادر إلى الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول، مساء يوم السبت، إلى الأردن، وذلك قبل التوجه إلى رام الله في فلسطين صباح يوم الأحد، لخوض ثالث مباراة للأخضر في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعاود الأخضر تدريباته يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بعد فوزه على سنغافورة بثلاثة أهداف دون مقابل، يوم الخميس، ضمن التصفيات القارية المشتركة، وشهدت التدريبات مشاركة سلمان الفرج في جزء من المران، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة فلسطين، فيما اجتمع ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم باللاعبين، وقدم لهم التهنئة بمناسبة انتصارهم على سنغافورة، مؤكدا على أهمية المباراة المقبلة.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر" أن بعثة الأخضر ستغادر في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت "بتوقيت السعودية" إلى الأردن، حيث ستقيم فيها يوما قبل المغادرة برا صباح الأحد إلى فلسطين.