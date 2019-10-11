شكرا لقرائتكم هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب وصححنا أخطاء مباراة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح هتان باهبري، لاعب المنتخب السعودي الأول، أن الفريق ركز على تصحيح أخطاء المباراة الأولى أمام اليمن، وعمل على ذلك في مواجهة سنغافورة التي كسبها الأخضر بثلاثية.

وقال باهبري في تصريحات صحافية، يوم الجمعة: طبقنا ما طلبنه منا المدرب، لاسيما وأن مباراتنا الأولى أمام اليمن شهدت أخطاء عديدة، وعلمنا على تصحيحها ضد سنغافورة.

وواصل: طوينا صفحة سنغافورة، ونركز الآن على مباراتنا المقبلة ضد فلسطين، ولابد أن نحق نتيجة إيجابية، على الرغم من أننا سنلعب لأول مرة على أرضية صناعية.

ويخوض المنتخب السعودي ثالث مباراة له في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يلاقي فلسطين، يوم الثلاثاء في رام الله، علما بأنه تعادل أمام اليمن 2-2، قبل أن يفوز على سنغافورة 3-0.