شكرا لقرائتكم منتخب البرتغال يواصل مطاردة أوكرانيا في التصفيات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب المنتخب الأوكراني لكرة القدم من التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعد فوزه، يوم الجمعة ليتوانيا 2 - صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات والتي شهدت فوز المنتخب البرتغالي على ضيفه لوكسمبرغ 3 - صفر.

وسجل هدفي المنتخب الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقتين 29 و58.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.

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وفي المجموعة الثانية، واصل المنتخب البرتغالي مطاردته للمنتخب الأوكراني على صدارة المجموعة بعدما تغلب على لوكسمبرغ 3 - صفر.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو وغونزالو غويديس في الدقائق 16 و65 و89.

ورفغ المنتخب البرتغالي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد لوكسمبرغ عند أربع نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.