شكرا لقرائتكم جيرو يقود فرنسا لتحقيق فوز صعب على آيسلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على مضيفه الأيسلندي 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت فوز المنتخب التركي على ضيفه الألباني 1 - صفر، ومنتخب أندورا على مولدوفا بذات النتيجة.

ويدين المنتخب الفرنسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الأيسلندي عند 12 نقطة في المركز الثالث.