الجزيرة يقيل مدربه ستريبل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الأول الهولندي يورجن ستريبل، وذلك بعدما فقد «فخر أبوظبي» 4 نقاط في أول ثلاث جولات بالخسارة أمام الوحدة والتعادل مع شباب الأهلي، رغم ما تضمه تشكيلته من نجوم.

ويعد الهولندي كايزر المدرب السابق للجزيرة أبرز المرشحين لخلافة ستريبل.

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